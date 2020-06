Durante inspeção, Seap explica porque não haverá mais energia em presídios do Amazonas

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Nesta quinta-feira (25) foi realizada pela Frente Parlamentar Mista de Desenvolvimento Estratégico do Sistema Penitenciário, Combate ao Narcotráfico e Crime Organizado no Brasil, uma vistoria em três presídios localizados no quilômetro 8 da BR-174. Durante a fiscalização, o titular da Secretaria de Administração Penitenciária, coronel Vinícius Almeida, informou que não haverá mais energia elétrica dentro das celas das cadeias.

A inspeção ocorreu no Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj), na Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) e no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). Durante explicação sobre ações e procedimentos adotados, o titular da pasta explicou ao deputado federal Alberto Neto, presidente da Frente parlamentar: “Hoje não temos energia elétrica dentro das celas e nem voltará a ter. Hoje não há qualquer tipo de tomadas elétricas e nada dentro de celas, e isso torna praticamente impossível essa comunicação, o que colabora para verdadeiramente no Amazonas acabar com escritório de crime dentro da unidade prisional”, explicou o titular o coronel Almeida.

Alberto Neto ressaltou que percebeu melhorias em sua estrutura de segurança nas unidades prisionais: “Vejo que teve um avanço significativo em termos de procedimentos e de estrutura. Investir no sistema penitenciário é investir em segurança pública. Por muito tempo deixaram os presos comandarem o sistema. E eu quero parabenizar a nova administração pelo grande avanço”.