Deputado denuncia rede de hipermercado por cobrar juros extorsivos

O poder dos maus

Manaus/AM - Nesta terça-feira, dia 16, o deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALEAM), denunciou o o hipermercado Carrefour pela prática de juros abusivos em cartão de crédito. De acordo com Campelo, a empresa incentiva o consumidor a endividar-se a altos juros e a continuar comprando, o que tem resultado em endividamento.

“Durante as últimas semanas, tenho recebido diversas denúncias de consumidores, que querem pagar seus débitos, mas que não têm conseguido. Além de ser inflexível em suas negociações, os juros praticados pelo Carrefour são extorsivos. Basta uma pesquisa na internet, que se constata que a empresa tem sido condenada, em vários tribunais do País, a reduzir os juros abusivos cobrados no seu cartão, além de ter que restituir valores pagos indevidamente pelos consumidores”, concluiu o parlamentar.

Dívida dobra em um mês

Um dos casos é de uma funcionária pública do Estado que tinha uma dívida de R$ 5 mil, parcelada em 24 vezes. Devido a dificuldades financeiras, a parcela do mês de maio não foi paga e, quando a consumidora entrou em contato com a empresa, pedindo a emissão do boleto para fazer a quitação, foi informada por uma atendente do SAC, que ela havia “quebrado” o contrato e que sua dívida atual era de R$ 10 mil, com mensalidades de R$ 800, o que se tornou totalmente inviável para a cliente.

Álvaro Campelo informou, ainda, que todos casos já foram remetidos ao Procon Estadual e se não chegarem a acordos com valores razoáveis e condições aceitáveis, serão ingressadas ações no Juizado Especial Cível, a fim de resguardar os direitos dos consumidores, que fizeram as denúncias pelas redes sociais do deputado.