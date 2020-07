Defesa quer prova insanidade mental de Rafael Fernandez preso pela morte de Kimberly Mota

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - A defesa de Rafael Fernandez, preso pela morte da miss Manicoré Kimberly Mota, entrou com pedido de insanidade mental para ele. O ex-servidor do TRT deverá passar por exame nesta quinta-feira (16).

Após confessar e se preso pelo crime, os advogados de Rafael chegaram a pedir sua liberdade provisória no mês de junho, porém o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O crime ocorreu em maio. O corpo de Kimberly foi encontrado com várias perfurações de arma branca no pescoço e no abdômen. Ela estava seminua e jogada no chão do quarto no apartamento de Rafael.