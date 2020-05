Com pandemia acelerada,mais de 50 mil trabalhadores retornam às fábricas em Manaus

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manaus/AM - Mesmo com o crescimento desenfreado de casos de coronavírus no Amazonas, mais de 50 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus retomaram as atividades no decorrer dessa semana.

Segundo o site Uol, informações confirmadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Cieam (Centro das Indústrias do Amazonas) e Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), revelam que outros 35 mil trabalhadores devem voltar as fábricas a partir dessa segunda-feira (4).

A decisão foi tomada por conta dos grandes prejuízos que o estado tem acumulado com a suspensão dos serviços nas fábricas. Apesar disso, os empregadores devem garantir medidas de prevenção dentro dos ambientes de trabalho e evitar a toido custo algomerações entre as pessoas.

O Amazonas ultrapassou ontem a marca de 6 mil casos de infectados com o Covid-19 e o que se têm notado é que a população não tem respeitado a recomendação de distanciamento social.

Mesmo com o cenário apavorante e leitos de hospitais lotados em 99% de sua capacidade, o governador Wilson Lima anunciou na última sexta-feira (1), que estuda flexibilizar a reabertura do comércio. O projeto funcionária em quatro etapas, até ser rativado por completo.