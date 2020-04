Câmara de Manaus pode remanejar recursos da Ceap para combate à covid-19

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM – Os recursos da Cota de Exercício para Atividade Parlamentar (Ceap) que bancam despesas de mandatos dos vereadores pode ter destinação diferente. É que o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriotas), promete apresentar proposta destinando-os ao combate da pandemia de covid-19.

A proposta do presidente da Casa, vereador Joelson Silva (Patriotas), foi anunciada na sessão plenária virtual de segunda-feira (13/4), ao adiantar que se reunirá com os procuradores e vereadores para estudar este remanejamento e publicar o ato até a próxima semana. "Vou me debruçar sobre esse assunto nos próximos dias, consultar os procuradores e vereadores e até a próxima semana vamos publicar esse ato, destinando os recursos da Ceap, para que seja usado no hospital de campanha da Prefeitura e nas ações de combate ao covid-19", enfatizou Joelson.

O anúncio foi feito após o arquivamento do projeto de resolução 003/2020, de autoria do vereador Chico Preto (DC), que além do remanejamento da Ceap, também solicitava a redução em 50% da verba de gabinete e salário dos vereadores e servidores.