Veja momento em que secretária de Saúde sai de presídio feminino em Manaus

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Manaus/AM - Na madrugada deste domingo (5), os últimos presos da operação Sangria, deixaram os presídios localizados no quilômetro 8 da BR-174; entre eles, estava a secretária estadual de Educação do Amazonas Simone Araújo de Oliveira Papaiz, detida no dia 30 de junho e resgatada hoje da cadeia por seus advogados. Segundo informações, ela teve liberdade concedida após o prazo de prisão temporária ter expirado.

Simone assumiu a Secretaria de Saúde do Amazonas em março. Ela passou a ocupar o cargo no lugar do então secretário Rodrigo Tobias, que foi exonerado pelo Governo do Estado. A troca na gestão da pasta ocorreu em meio ao colapso do sistema de saúde do Amazonas na pandemia causada pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.