Alto nível de vitamina D no organismo NÃO reduz chances de morte por Covid-19

No início da pandemia muitas pessoas buscaram formas de se prevenir do coronavírus, aumentando a imunidade. Então surgiu uma teoria que de altos níveis de vitamina D no sangue, reduzia em quase zero as chances de morte por Covid-19.

A informação é falsa. De acordo com especialistas entrevistados pela CBN, existem estudos que sugerem que a vitamina D pode ajudar no combate ao Covid-19, mas nada é conclusivo. Na entrevista a pneumologista, Patricia Canto Ribeiro, informou que estudos mostraram que vitamina poderia trazer algum benefício em casos de gripe de comum, mas não em outros casos.

A especialista também alertou que o excesso de vitamina D, pode causar problemas ósseos e renais, náuseas, vômitos, cálculos renais e perda de apetite.