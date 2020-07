Aline Riscado se pronuncia após aparecer em foto com traficante

Wilson Lima vence a batalha política

Circula nas redes sociais uma foto de Aline Riscado com o traficante Diogo Carvalho Oliveira Nunes, o Kinder do Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do jornal “O Dia”, a assessoria de Aline, que e Rainha de Bateria da Vila Isabel, informou que ela não conhece o homem e apenas atendeu a um pedido de fotos. “Aline Riscado esteve na comunidade do Morro dos Macacos, a convite da Associação dos Moradores com a escola de samba Unidos de Vila Isabel. Como é rainha de bateria da agremiação, ela tirou fotos com vários moradores da localidade. A modelo não conhece o rapaz da foto”.

Diogo foi preso nessa terça-feira (14) suspeito de roubo de carga. Ele já era monitorado há alguns dias por ser um dos gerentes do tráfico no Morro dos Macacos.