Aline Riscado leva tapa-sexo ao limite em fantasia minúscula em desfile pela Vila Isabel

Aline Riscado estreou como rainha de bateria da Vila Isabel, na noite desta segunda-feira (24), e chamou atenção pela fantasia ousada. A dançarina entrou na avenida com um look de Colombina.

"Tenho certeza que vamos fazer um grande espetáculo porque estamos muito dedicados e fazendo tudo com muito carinho então não tem como ser menos do que isso. É muita gratidão por terem se aberto pro novo”, escreveu ela nas redes sociais antes de entrar na Sapucaí.

A ex-bailarina do Domingão do Faustão substitui Sabrina Sato, que saiu do posto depois de nove anos.