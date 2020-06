Insônia pode aumentar risco de doenças, revela pesquisa

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos revelou que a interrupção do sono pode causar diversas doenças.

Os pesquisadores monitoraram 1.600 adultos e observaram as vias inflamatórias durante o sono dessas pessoas. Segundo o site UOL, o estudo buscou determinar as interrupções durante o sono e descobriram que podem afetar os níveis de dois tipos de glóbulos brancos que contribuem para a resposta inflamatória do corpo: neutrófilos e monócitos. Além disso, analisaram os níveis de depósitos de cálcio causadores de placas nas artérias coronárias.

Ainda de acordo com o site, a pesquisa revelou que a falta do sono pode ocasionar em entupimento das artérias pela placa de colesterol e aumentar o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC).