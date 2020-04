Florianópolis começa a avisar por SMS quem mora perto de pessoas infectadas

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

A Prefeitura de Florianópolis está enviando mensagens de texto para o celular de pessoas que moram a 200 metros de pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus.

Segundo um site de notícias do Globo, serviço por SMS começou a funcionar na tarde de terça-feira (31). A administração também quer usar a tecnologia para monitorar pessoas com Covid-19, mas o início desta etapa não tem data confirmada.

A capital catarinense tem 58 casos confirmados de Covid-19. Em todo estado são 235 confirmações e duas mortes pelo coronavírus, conforme último balanço da Secretaria de Estado da Saúde divulgado na noite de terça. Nesta quarta-feira (1º) começou a vigorar um novo decreto, que prorrogou até 7 de abril a quarentena em Santa Catarina.

Só nas primeiras horas de funcionamento do sofwtare foram enviadas 14 mil mensagens, segundo a Secretaria de Saúde municipal. As SMS só são enviadas caso haja confirmação de pessoas com Covid-19 na região. Não é necessário nenhum cadastro prévio.

O envio da mensagem é automático, utilizando dados disponíveis em bases do próprio governo. Quatro empresas parceiras da prefeitura fizeram gratuitamente a ferramenta que deve ser ampliada para outras regiões.

O nome do doente e o endereço exato dele ficam em sigilo, não sendo possível saber quem é por meio das mensagens.

"Conseguimos saber quem mora num raio de 200, 300, 500 metros dele. Nosso sistema faz todo esse processamento para poder definir quem mora nesse raio. Tendo esse raio, a gente tem o CPF da pessoa e busca em outras bases para conseguir o telefone e mandar essa mensagem", explica o desenvolvedor Dennis Kerr Coelho.

A intenção é ampliar o envio de mensagens para outras regiões do estado e do país, mas não há confirmação de data.

"A gente vai colocar funcionar no Governo do Estado e também no Governo Federal. Está sendo capitaneado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) que está negociando essas questões para se implementado no Brasil todo", diz Dennis Coelho.