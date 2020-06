População agride homem após ele espancar esposa e filha em Manaus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Um homem de 60 anos, foi preso na tarde de domingo (31), após agredir sua esposa e filha na rua Londres, bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus.

Os policiais faziam patrulhamento de segurança na área do Grande Vitória quando visualizaram uma situação de tumulto e, ao se aproximarem, perceberam que algumas pessoas espancavam um idoso de 60 anos.

Segundo os moradores, ele estava agredindo fisicamente sua mulher, de 54 anos, e a filha do casal, dentro da casa onde moram. Ao ouvir os pedidos de socorro das vítimas, os vizinhos se dirigiram à residência e passaram a espancar o agressor.



Após acalmar a situação, os policiais detiveram todos os envolvidos e conduziram o agressor para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, depois do que ele foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde vítimas e demais envolvidos na ocorrência já estavam esperando para elucidação do caso.