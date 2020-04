Efeito Covid-19: Agências dos Correios alteram horário em Manaus

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - Com as novas medidas adotadas contra o coronavírus, vários serviços essenciais tiveram que alterar os horários de funcionamento, dentre eles as agências dos correios. Confira:

Abertas entre 8h às 16 na capital – Cachoeirinha, Cidade Nova, Monsenhor Coutinho, PAC Porto e Saldanha Marinho.

No horário de 9h às 17h – André Araújo, Rodoviária e Studio5.

No horário de 9h às 15h – São José Operário (localizado no shopping Cidade Leste)

Agências franqueadas abertas – Le Bom Marchë e Manaus Plaza de 09h às 17h e aos sábados 09h as 12h.

Já no interior as agências ficam abertas de 08h às 12h e 13h30 as 16h.