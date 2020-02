Agência bancária e postos de combustíveis são multados no Amazonas

Manaus/AM - O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) notificou uma agência bancária e três postos de combustíveis em Presidente Figueiredo, município a 128 Km de Manaus. As ações foram realizadas nesta quarta-feira (05).

Os fiscais do órgão notificaram uma agência do banco Bradesco por descumprimento da Lei das Filas. Os clientes aguardavam por até 1h20 no local. Além disso, o banco também responderá por uma falha de sistema que já ocorre há vários dias e prejudica consumidores, que têm aguardado pelo menos quatro horas diárias por atendimento. A agência tem dez dias para prestar esclarecimentos junto ao Procon-AM.

A equipe do órgão também notificou três postos de combustíveis. Os estabelecimentos devem apresentar justificativa em até cinco dias para os preços praticados.

“O Procon-AM segue atuando não apenas na capital, mas no interior, com o intuito de chegar a cada vez mais lugares. Os bancos e os postos são preocupações constantes, porque concentram muitas denúncias diárias de consumidores prejudicados seja pela demora no atendimento ou pelos preços dos combustíveis”, sintetizou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.