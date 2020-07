Criança passa mal ao brincar em caixa d'água e morre afogada no Amazonas

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - O estudante José Pedro Vieira de Souza, de 13 anos, morreu após se afogar quando brincava em uma caixa de água. O tragédia aconteceu na rua Copaíba, do bairro Morada do Sol, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, José brincava no local quando teria tido supostamente um mal súbito e se afogado. A criança ainda foi levada para o hospital da cidade, mas a criança já estava sem vida.

O corpo foi removido por funcionários do Instituto Médico Legal (IML) e levados para Manaus.