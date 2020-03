Microempresários de Manaus podem contratar crédito em bairro da zona Norte

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - De hoje, dia 9, até o dia 24 de março, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) segue para a quarta edição do programa Muda Manaus. Desta vez, o bairro a ser beneficiado é a Cidade Nova, zona Norte da capital. A equipe da Agência busca empreendedores das mais diversas áreas da economia seja empresas formalizadas ou profissionais autônomos para ter acesso às linhas de financiamento.

O atendimento da Afeam será realizado no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Gandu, 119, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.

Valores das operações

A linha de financiamento Microcrédito é mais a procurada no Muda Manaus, pois possui taxa de juros diferenciada em relação àquela aplicada pelos bancos convencionais e pode chegar ao valor máximo de R$ 21 mil. Para valores acima de R$ 21 mil, os técnicos da Afeam também darão todas as orientações necessárias para que o interessado possa participar da ação.

Como participar

Os proponentes aptos a acessar as linhas de financiamento serão encaminhados para a palestra obrigatória na sede da Agência, localizada na avenida Constantino Nery, 5.733, Flores.

Além disso, para que o financiamento seja aprovado, é necessário, após análise de documentos, uma visita técnica ao local do empreendimento indicado pelos interessados.

Afeam no Muda Manaus Em três edições anteriores, a Afeam já atendeu 142 empreendedores dos bairros Mutirão, Jorge Teixeira e Monte das Oliveiras somando mais de R$ 632 mil em financiamento.