Reintegração de posse impede avanço de invasão em Manaus; populares interditam via

O poder dos maus

Manaus/AM - A invasão Parque Riachuelo 1, localizada no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, está sendo alvo do cumprimento de reintegração de posse nesta terça-feira (16). O terreno pertence à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

A reintegração é realizada por diversos órgãos estaduais e municipais como a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Ronda Ostensiva Comunitária (Rocam), Secretaria Municipal do Meia Ambiente (Semmas), Implurb, Semmas e Batalhão Ambiental, além da Afeam.

Cerca de 30 barracos ilegais foram derrubados no local. No momento do início dos trabalhos, houve bloqueio da rua Beija Flor Vermelho, com a população jogando objetos como paus, madeiras e telhados na pista como forma de tentar impedir o cumprimento do trabalho das autoridades.