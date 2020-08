Mais de 1 tonelada de drogas são apreendidas em aeronaves

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Duas aeronaves de pequeno porte foram interceptadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) e Polícia Federal (PF), neste domingo (2). Em um monomotor, cerca de 450 kg foram apreendidos e os pilotos foram presos em flagrante.

Na segunda ação, o piloto de um bimotor foi orientado a pousar, mas não cumpriu as ordens da polícia e tentou fugir, porém, foi localizado minutos depois, com aproximadamente 700 kg de cocaína a bordo. Ambos o casos aconteceram em Mato Grosso do Sul. As informações são do Sistema Globo.

Em nota, a FAB informou que as ações fazem parte da Operação Ostium, deflagrada para coibir tráfico de drogas nas fronteiras. Ainda de acordo com o site, a ação contou com o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA).