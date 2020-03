Evento da OAB tinha advogada com coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - Uma advogada infectada com o novo coronavírus participou de evento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizado nos dias 5 e 6 de março, em Fortaleza, no Ceará. Uma delegação de advogados do Amazonas também esteve presente na 3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, onde tinha 3 mil pessoas. O presidente da Ordem dos Advogados Seção Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, disse que nenhum membro da delegação apresentou sintomas do covid-19.

“Ficamos sabendo que uma advogada de Pernambuco recém chegada da Europa participou do evento e testou positivo para coronavírus, mas nossos advogados não tiveram contato com ela. Era um evento com 3 mil pessoas. Já tem mais de 10 dias que o evento ocorreu e se tivesse contágio alguém teria apresentado sintomas”, declarou Choy. O presidente da OAB ressaltou que caso alguém venha a apresentar sintomas o recomendado é seguir as recomendações do Ministério da Saúde.

Em âmbito nacional e estadual todos os eventos da OAB foram suspensos. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, anunciou que mais três pessoas apresentaram sintomas do coronavírus que participaram do evento. Uma advogada de 83 anos, do Rio Grande do Sul, é uma das infectadas.