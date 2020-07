Bebê que nasceu na frente de supermercado morre no Amazonas e PMs denunciam Samu

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Manaus/AM - A criança que nasceu no último domingo (19), na frente de um supermercado na rua da Amizade, em Tabatinga, veio à óbito no hospital.

De acordo com a família, o boletim médico aponta que complicações sofridas pela mãe, uma adolescente de 15 anos, na hora do parto teriam causado a morte do recém-nascido.

Policiais militares que ajudaram no parto da menor denunciam e culpam o Samu pelo desfecho trágico do caso. Eles afirmam que encontraram a jovem já em trabalho de parto na calçada de um supermercado e ligaram várias vezes para o 192, mas ninguém atendia.

Um dos policiais teve que ir a base para tentar trazer o socorro e quando a ambulância chegou, a criança já havia nascido. A falta de ajuda especializada e o tempo que o bebê levou para ser retirado teria influenciado diretamente na morte dele.

Após a morte do filho, a jovem recebeu todo o atendimento hospitalar e recebeu alta médica. Ela se recupera em casa do parto traumático e da perda da criança.