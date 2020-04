Advogada vence coronavírus após passar 12 dias em coma na UTI

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Isabella Fernandes da Silva, 37, que passou mais de 10 dias com coronavírus na UTI de um hospital em Rio Branco (AC), venceu a doença e já está em casa com os pais.

A advogada chegou a ficar entubada e em coma induzido e explica como milagre o fato de ter sobrevivido. Segundo o sistema Globo, ela é uma das primeiras vítimas do novo vírus no estado.

Isabella deu entrada em uma unidade hospitalar no dia 23 de março logo foi diagnosticada com problema respiratório, ao ser transferida para o pronto-socorro da capital, ela testou positivo para Covid-19 e piorou a ponto de ser colocado em coma.

Após exatos 12 dias, ela conseguiu reagir e foi transferida na última quinta-feira (2), para a enfermaria e nesse sábado (4), já estava em casa. Para a advogada, a cura foi um milagre e uma oportunidade de repensar a vida.

Ela segue em quarentena em casa, mas os exames acusam que ela já não mais o vírus no corpo. O Acre tem 46 casos do Covid, enquanto o vizinho Amazonas já tem 311, com 12 óbitos.