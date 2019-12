Seis pessoas morreram e 25 ficaram feridas em acidente com ônibus e carreta

25 pessoas ficaram feridas e outras seis morreram em um acidente entre uma carreta e um ônibus de turismo, neste sábado (28), na BR-364 entre as cidades de Vilhena e Pimenta Bueno, em Rondônia.

Conforme o Sistema Globo, o ônibus estava em sentido Porto Velho quando bateu na carreta que seguia em sentido oposto, sentido Vilhena. No momento do acidente, chovia forte na estrada. Os dois motoristas do ônibus, o motorista do caminhão, a esposa e uma criança morreram no local.

Os feridos foram levados para o hospital da região. Alguns estão internados em estado considerado grave, segundo o site.