Mulher morre e militar fica gravemente ferido durante violento acidente em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher não identificada morreu e um homem ficou gravemente ferido após a motocicleta em que estavam, ter perdido o controle e invadido o canteiro central da Avenida General Rodrigo Otávio, bairro do Crespo, na Zona Sul da capital.

Segundo populares que presenciaram o acidente, a mulher seria quem conduzia o veículo que estaria supostamente em alta velocidade. O acidente teria ocorrido nas proximidades do shopping Cecomiz, no momento em que ela teria se desequilibrado e passado por cima do canteiro, o que acabou na queda da dupla. Nenhum estava de capacete.

Na queda, segundo a perícia, a mulher teria quebrado várias partes do corpo e foi a óbito no local.

O homem, que estava portando um documento em nome de Juan Carlos Costa Bastos Alves, e disse que seria soldado da Marinha do Brasil, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus.

Um laudo sobre a dinâmica do acidente deverá sair em um mês. A moto foi levada para o 7º Distrito Integrado de Polícia.

A corpo da motociclista foi levado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará por reconhecimento da família.