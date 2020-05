Marcio Garcia passa por cirurgia após acidente doméstico

A crepioca do vice-governador

O apresentador Marcio Garcia deu um susto em seus fãs nesta quarta-feira (20). Ele sofreu um acidente doméstico e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

“Não fiquem preocupados, não é Covid-19. Testei negativo, mas estou internado na Clínica São Vicente, na Gávea. Foi um susto. Fui empurrar uma mesa com o braço esticado e tive uma ruptura total do tendão do bíceps. Já fiz a cirurgia”, explicou o apresentador em um vídeo publicado no Instagram.

A esposa, Andrea Santa Rosa, acompanha Márcio Garcia no hospital.