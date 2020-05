Em Manaus, homem morre ao cair de motocicleta e bater a cabeça em mureta

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 a 30 anos, morreu durante um acidente de trânsito, na noite de domingo (24), na rua Presidente Kennedy com rua Brasília, bairro Santo Antônio, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a equipe fazia patrulhamento de rotina na rua Presidente Kennedy, quando avistou um acidente de moto com apenas uma vítima.

Populares disseram aos policiais, que o homem havia se machucado sozinho, quando caiu da moto e bateu com a cabeça numa mureta de contenção localizada no cruzamento da rua Presidente Kennedy com a rua Brasília, vindo a óbito no local.

Conforme a polícia, a motocicleta conduzida pela vítima, não foi possível identificar por não haver placa e tão pouco número de chassi.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).