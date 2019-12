Carro forte capota em grave acidente com caçamba e deixa um ferido na AM-010

Manaus/AM - Pelo menos uma pessoa ficou ferida na tarde de quinta-feira (26), após um acidente ocorrido entre um carro forte da empresa Prossegur e uma caçamba. O acidente aconteceu no KM 35 da AM-010, que liga Itacoatiara a Manaus.

Segundo o corpo de bombeiros do município, o veículo capotou após bater em uma caçamba na via. Um dos vigilantes estava dentro do carro, sem conseguir mover uma das pernas. Outro possível vigilante, estava deitado na calçada, a poucos metros do carro. Segundo populares, haviam quatro homens no veículo.

Após atendimento do vigilante que estava sem conseguir mover a perna, o chefe de segurança da Prosegur tomou conhecimento do ocorrido e seguiu os procedimentos necessários.