Detran abre agendamentos no Amazonas e reabre postos do interior

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abre no próximo dia 1º de julho os agendamentos para os meses de agosto e setembro. Nessa nova etapa do retorno gradual dos serviços, serão disponibilizados 1.500 agendamentos diários. Os novos agendamentos podem ser feitos pelo portal de serviço do Detran (digital.detran.am.gov.br) ou pelo site institucional do órgão (detran.am.gov.br).

O atendimento presencial permanece seguindo todas as determinações de segurança em saúde para evitar o contágio com o novo coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras. Os agendamentos também estarão disponíveis para os Postos de Atendimento Descentralizados (PADs), que começaram a ser reabertos na última semana de junho.

“Tem sido uma retomada gradual e responsável. Nesse primeiro mês percebemos que todo nosso planejamento para o atendimento ao público, como uma maior higienização dos locais de atendimento, o espaçamento mais dilatado entre os agendamentos e as medidas de distanciamento, acabou tendo resultado positivo. E como a agenda do mês de julho já está fechada, chegou a hora de abrirmos o agendamento para agosto e setembro”, explicou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

Aos poucos o Detran-AM vem retomando sua capacidade de atendimento. Antes da suspensão das atividades, em março, a média de atendimento era de quatro a cinco mil pessoas por dia, apenas na sede do órgão.

CNH e Licenciamento – Os serviços de veículos como o licenciamento anual e a entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), assim como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as pessoas que renovaram pela última vez nos últimos seis anos, não precisam ser feitos presencialmente. Eles podem ser realizados totalmente pela internet, sem a necessidade de agendamento e comparecimento ao Detran.

Para fazer, basta o usuário se cadastrar no portal de serviços do Detran (digital.detran.am.gov.br) e realizar os serviços. Em caso de dúvidas o órgão criou cartilhas com o passo a passo para cada um desses serviços. Elas estão disponíveis no site: detran.am.gov.br.

“Os usuários precisam lançar mão desses serviços digitais, principalmente pela facilidade e comodidade. No caso do licenciamento ele pode imprimir o documento direto na impressora de casa ou do trabalho, já no caso da CNH, se ele tiver feito a última renovação a partir de 2014, ele só precisará vir ao Detran para pegar o documento depois de pronto”, enfatizou Rodrigo de Sá que lembrou, ainda, que a CNH digital também está disponível no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”. “O código de segurança para habilitar a CNH no aplicativo já está disponível no ambiente do usuário, no Portal de Serviços”.

Apesar de ainda ser um costume ter o documento físico em mãos, tanto a CNH quanto o CRLV podem ser usados apenas no formato digital, no celular. Ambos têm validade jurídica. “Cada pessoa que opta por usar os serviços totalmente on-line, significa mais vagas disponíveis para o atendimento presencial de outros serviços”, destacou o diretor-presidente.

Abertura PADs – Desde a última quarta-feira (24/06) os Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) do Detran-AM começaram a ser reabertos de forma gradual. Em Manaus, o primeiro a reabrir foi o PAD localizado dentro do shopping Ponta Negra. No interior voltaram a funcionar os Postos de Novo Airão, Presidente Figueiredo e Careiro Castanho.

Até o próximo dia 6 de julho mais 13 PADs serão reabertos em Manaus e no interior do estado. Nas próximas semanas voltam a funcionar os Postos dos shoppings Via Norte e Cidade Leste, em Manaus, e nos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Os PADs das cidades de Coari, Tefé, Boca do Acre, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Iranduba, Manacapuru, Humaitá e Tabatinga também reabrem nas próximas semanas. O atendimento será feito somente por agendamento.

PACs - Os atendimento do Detran nas unidades dos Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) serão retomados no dia 6 de julho. “Muitos dos nossos servidores que atuam nos PACs são do grupo de risco e, por esse motivo, nós só iniciaremos esse atendimento no quarto ciclo, dia 6 de julho”, reforçou Rodrigo de Sá Barbosa.