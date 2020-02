Ação social tem emissão de documentos e orientação jurídica gratuita em Manaus

A Universidade Nilton Lins estará realizando uma ação social nos dias 12, 13 e 14/2, com portas abertas para comunidade, no prédio UniCenter, do Campus Parque das Laranjeiras, localizado na Av. Profº Nilton Lins, 3259, Flores.

A instituição contribui no desenvolvimento comunitário, por meio de projetos sociais, cumprindo sua missão de “Educar a Amazônia”.

Serão ofertados serviços como emissão de documentos, orientações em saúde e qualidade de vida, orientações jurídicas e muitos outros, das 8h às 17h, no Hall do UniCenter.

Além disso, a Universidade Nilton Lins promoverá paralelamente a Semana de Atividades complementares, entre os dias 10 a 14/02, onde estará disponibilizando diversas vagas para cursos, minicursos, palestras e workshops aos calouros, veteranos e a comunidade em geral.

Confira os cursos oferecidos e garanta logo sua vaga. Para mais informações sobre os cursos e palestras que serão realizadas, veja no site: www.cursosextensao.niltonlins.br ou ligue 3643-2136, e acompanhe nossas redes sociais: @universidadeniltonlins