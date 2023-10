Viatura da Rota atropela casal durante celebrações de aniversário da tropa da PM

Procurada, a SPTrans disse que as informações deveriam ser obtidas com a Secretaria da Segurança.

Por volta das 18h não havia mais sinais do acontecido, exceto por uma placa de sinalização caída no canteiro. Ela também foi atingida.

O acidente ocorreu durante as celebrações pelo 53º aniversário da Rota. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou a cerimônia realizada dentro do quartel. Também estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o condutor de uma viatura, ao sair do quartel, colidiu no canteiro central da via, atingindo duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Segundo a pasta, as vítimas tiveram escoriações leves, receberam atendimento médico e foram liberadas.

