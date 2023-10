Réveillon de Copacabana terá 12 minutos de fogos regidos por orquestra sinfônica

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A chegada de 2024 será regida por um maestro e uma orquestra sinfônica no Réveillon de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Os detalhes da festa foram divulgados nesta segunda (16) pelo prefeito Eduardo Paes (PSD).

Os músicos, que ainda não tiveram os nomes divulgados, vão comandar por 12 minutos o ritmo da queima de fogos.

"A ideia é que um grande maestro e orquestra façam essa festa. Através da batuta do maestro serão regidas a queima de fogos e a música", disse Abel Gomes, diretor da SRCom, empresa organizadora do evento.

Três palcos serão montados na areia da praia, como nos últimos anos. Desta vez o tema da festa será a diversidade da cultura do brasileiro.

Para celebrar o novo ano, a cidade também terá shows em outros pontos. A novidade fica por conta do Réveillon na Praça Mauá, na região central, e em Bangu, na zona oeste. O evento nos dois bairros se junta aos que já ocorrem na praia de Ramos, Flamengo, Penha, Parque Madureira, praia de Sepetiba, Ilha do Governador e Ilha de Paquetá.

O Réveillon na Praça Mauá reforça o plano da Prefeitura do Rio em levar cariocas e turistas para a região. No início do mês, Paes sancionou o projeto Reviver Centro 2, que incentiva a construção de moradias nas áreas da praça XV, Castelo e Cinelândia. A nova lei prevê que os empreendedores que investirem na região vão ganhar benefícios para construir em outras áreas da cidade.

CARNAVAL

Nesta segunda também foi divulgado o planejamento para o Carnaval 2024. O diretor da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David, disse que os ingressos para as arquibancadas serão comercializados a partir de dezembro, em um site especializado em eventos.

Os desfiles da Série A acontecerão nos dias 9 e 10 de fevereiro, e do Grupo Especial, nos dias 11 e 12 de fevereiro. O desfile das campeãs será no sábado seguinte (17).

Os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio começam com o Grupo de Acesso, em 6 de janeiro. No dia seguinte, Unidos do Porto da Pedra e Mocidade Independente de Padre Miguel abrem os desfiles do Grupo Especial.

Já o Carnaval de rua acontece entre os dias 13 de janeiro e 18 de fevereiro. O presidente interino da Riotur, Gustavo Mustov, disse que está concluindo o processo de autorizações. A tendência é repetir 2023, quando foram liberados 456 desfiles.

O prefeito Eduardo Paes disse que a festa na rua será organizada pela empresa Dream Factory, que, desta vez, assina contrato com validade de três anos.