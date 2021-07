Vereadores de São Paulo aprovam projeto de habitação popular

Galeria Favela com desempregados e subempregados surge na pandemia em SP Ocupação no Jardim Julieta deve ser desocupada por conta da Justiça https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1671871580332118-favela-com-desempregados-e-subempregados-surge-na-pandemia-em-sp ***

O projeto será implantado no perímetro formado, ao norte, pela rua Mauá, ao leste, pela avenida do Estado (Rio Tamanduatei), ao Sul, pela rua Tabatinguera, praça Dr. João Mendes, viaduto Dona Paulina, rua Dona Maria Paula e pelo viaduto Jacareí, fechando, a oeste, pelo viaduto Nove de Julho, avenidas São Luís e Ipiranga, e pela Rua Cásper Líbero

Com 34 votos favoráveis e 20 contrários, o município de São Paulo foi autorizado contratar empréstimo no valor de aproximadamente R$ 8 bilhões para realizar investimentos em habitação, inovação e tecnologia, drenagem, meio ambiente, cultura, lazer e mobilidade urbana.

Para fazer parte do Pode Entrar, os beneficiários não poderão ser proprietários, promitentes, compradores ou possuidores de qualquer título ou concessionários de outro imóvel. Outra exigência é não ser beneficiado por atendimento habitacional definitivo em programa de interesse social no território nacional.

O projeto, que pretende contribuir para minimizar o déficit habitacional no município, atenderá famílias por meio de carta de crédito subsidiada pela prefeitura, divididas em dois grupos: com renda bruta de até três salários mínimos e com renda bruta de três a seis salários mínimos.

