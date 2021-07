Vereador diz que Pitta era 'negro de alma branca' e gera indignação na Câmara de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Arnaldo Faria de Sá (PP) se referiu na noite desta segunda-feira (12) ao ex-prefeito Celso Pitta como "negro de alma branca" e gerou indignação de vereadores na Câmara de São Paulo.

A fala racista aconteceu durante discussão do Projeto de Intervenção Urbana do Setor Central.

Faria de Sá citou Pitta dizendo que foi secretário de Governo do ex-prefeito. "Eu me preocupei com um negro, que era o Pitta, o prefeito da capital, que estava escurraçado, estava sendo atacado, vilipendiado. E derrotei o impeachment, ele levou seu mandato até o final. Eu tava precoupado com um negro de verdade, negro de alma branca como as pessoas costumam dizer, não podemos ter essa preocupação de não estar preocupado com todos", disse.

Posteriormente, Faria de Sé pediu desculpas. "Eu errei, não quero discutir com ninguém, quero pedir desculpas humildemente."

A primeira a se manifestar contrariamente foi Elaine do Quilombo Periférico (PSOL). "Mais uma vez pedir respeito ao veresadores que não utilizem falas racistas no plenário. Dizer que um negro para ser bom negro precisa ser um negro de alma branca é uma frase absolutamente racista e inaceitável nesse plenário", disse Elaine.

O presidente da Câmara, Milton Leite (DEM), após se certificar de que a fala era a mesma citada por Elaine, também criticou a declaração. "A fala é uma fala racista. Realmente, ela merece um reparo público e imediato", disse.

"Quero deixar meu repúdio às palavras do vereador, independente da posição que cada um esteja, da discussão acalorada, das desavenças que nós temos aqui, das discordâncias que nós temos não podemos de maneira, nenhum momento, pelo calor do momento, pela agonia do momento proferir frase que eu prefiro não repetir do vereador Arnado Faria de Sá", disse Sonaira Fernandes (Republicanos), aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Não podemos passar pano no racismo, não podemos admitir que o racismo seja naturalizado."