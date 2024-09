Unifesp aprova cotas para pessoas trans e travestis

Demais são Ufba (Universidade Federal da Bahia), UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Unir (Universidade de Rondônia), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), UFABC (Universidade Federal do ABC), Uneb (Universidade Estadual da Bahia), UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia), UEAP (Universidade Estadual do Amapá) e Uefs (Universidade Estadual de Feira de Santana).

Em 2019, a universidade aprovou sua carta de princípios sobre a diversidade sexual e de gênero e, no ano seguinte, publicou portaria orientando o uso de linguagem inclusiva e uso dos banheiros de acordo com a identidade de gênero.

A Unifesp tem evoluído em ações voltadas à população LGBTQIA+. Em 2017, inaugurou o ambulatório do Núcleo TransUnifesp, hoje referência nacional no atendimento à pessoa trans.

De acordo com a resolução votada pelo conselho da instituição nesta quarta-feira (11), cada curso deve observar a reserva de pelo menos 2% das vagas por turno para a comunidade a partir do próximo vestibular.

