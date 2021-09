Trânsito é liberado na ponte do Limão, na zona norte de SP, após obras de recuperação

A pista central da marginal Tietê, na altura da ponte do Limão, já havia sido aberta na manhã da última quarta-feira (15). Mas, para a liberação total, era necessário esperar o período de cura do concreto (tempo necessário para que o material atinja a resistência prevista em projeto).

A ponte foi atingida por um caminhão com excesso de altura, em 28 de julho. Por causa do impacto do veículo na estrutura, dez vigas de sustentação, das 17 existentes na ponte, foram danificadas.

