Tarcísio anuncia mais seis estações na futura linha 6-laranja do metrô

A linha 6-laranja tinha previsão inicial de ser entregue em 2021, mas houve atrasos nas obras e paralisação do contrato com o consórcio Move SP, em 2016. O governo estadual prevê a entrega das obras no segundo semestre de 2025.

O novo traçado da linha irá respeitar a interligação com a estrutura que já existe do metrô.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.