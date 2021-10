Suspeito de integrar quadrilha que usava carro frio da polícia falso para sequestros em SP é preso

Já no veículo foram encontrados diversos objetos semelhantes aos usados por policiais. Entre eles, duas pistolas, dois rádios comunicadores, duas camisetas pretas com a inscrição da Polícia Civil, além de um distintivo de investigador da Polícia Civil paulista. Também foram apreendidos um distintivo da Polícia Civil de Goiás, um aparelho inibidor de sinal rastreador, quatro máscaras no estilo balaclava, uma maleta inibidora de sinal identificador, um par de algemas, dois estrobos e 15 munições de calibre 380.

Segundo a Polícia Civil, o trio que ocupava o Fusion conseguiu fugir, abandonando o automóvel. O casal que estava no Palio foi abordado, mas nada foi localizado com eles.

A denúncia apontava que o grupo havia participado do sequestro de um casal, no fim de julho, na Vila Mariana (zona sul da capital paulista).

