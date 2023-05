SUS terá procedimento para detecção precoce de doença rara em crianças

Atualmente, a triagem neonatal no SUS contempla a detecção de uma série de doenças por meio teste do pezinho.

A incorporação foi confirmada após análise da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS). O procedimento deve passar a ser oferecido na rede pública em até 180 dias após publicação de portaria no Diário Oficial da União.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.