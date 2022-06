SP tem previsão de chuva nos próximos dias e nova onda de frio no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma frente fria que atinge o estado de São Paulo provocou chuva desde a noite de terça-feira (7) na região e deverá manter o tempo instável nos próximos dias na capital e em outros municípios paulistas.

Segundo a Climatempo, a passagem da frente fria, aliada à umidade vinda da região amazônica e a formação de uma área de baixa pressão atmosférica no litoral paulista, provocaram chuva em praticamente todo o estado.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, o tempo deverá ficar instável nesta quarta-feira (8), principalmente a partir da tarde.

Termômetros oscilam entre 15ºC e 20ºC nesta quarta e quinta (9). A chuva deve se intensificar na sexta (10), quando a chegada de uma nova massa de ar frio, de origem polar, irá derrubar as temperaturas para o fim de semana.

No domingo (12), Dia dos Namorados, a mínima deve bater em 10ºC na média na cidade de São Paulo, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) —no sábado (11), a mínima deverá ficar em 12ºC e pode chover em todo o fim de semana.

Segundo o órgão federal, cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina deverão ter temperatura abaixo de 0ºC a partir de sábado, com chances de geada também em municípios paulistas e do Mato Grosso do Sul.

Em São Joaquim (SC), por exemplo, a previsão é que a mínima atinja -4ºC no domingo, com máxima de 6ºC.

Casais que procurarem o clima romântico de Gramado, na Serra Gaúcha para o Dia dos Namorados, devem estar preparados. A previsão do Inmet é que a temperatura pode cair a 1ºC.

Em São Paulo, será mais fácil encarar o fondue em Campos do Jordão, tradicional destino turístico do interior do estado. A previsão é que a temperatura na cidade na Serra da Mantiqueira varie entre 9ºC e 18ºC. O problema será a chuva prevista para a região.

Em Curitiba, a mínima no domingo pode atingir 2ºC, assim como Porto Alegre. Florianópolis, outra capital do Sul, a previsão é de 5ºC a 17ºC neste dia. Não é esperada chuva em nenhum dos três municípios no fim de semana.

Ainda de acordo com os meteorologistas do Inmet, a partir de segunda-feira (13), ventos associados a um anticiclone pós-frontal podem transportar o ar frio até o Nordeste, provocando também queda na temperatura na Bahia. Ainda neste dia, há risco de geada em áreas do sudeste de Minas Gerais.

A cidade do Rio de Janeiro seguirá com chuvas isoladas até o fim de semana, com temperaturas que vão oscilar entre 15ºC e 25ºC.

No Centro-Oeste, em Brasília, o tempo segue sem chuva, apenas com nuvens no fim de semana. Apesar da previsão de sol aberto nesta quinta (9), o dia deve começar frio, com 11ºC nos termômetros.

Conforme o instituto nacional, até sábado deve chover em todo o Nordeste. Os maiores volumes são previstos entre o litoral de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Na terça-feira (7), um adolescente de 13 anos morreu após em um deslizamento de barreira no Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife. Com isso, o número de mortes pelos efeitos das chuvas em Pernambuco nas últimas semanas chegou a 129.

O Norte também deve ter dias chuvosos. Em Boa Vista (RR) há previsão de trovoadas isoladas O morador da cidade terá sairá de casa com guarda-chuva e roupa de calor, já que a temperatura deve oscilar entre 21ºC e 33ºC.