Vereadores de São Paulo aprovam aumento de até 72% para guardas-civis

Líder do governo na Câmara, o vereador Fábio Riva (PSDB) disse que a fervura do debate contribui para a democracia.

Representantes da guarda ocuparam a galeria do Plenário e, em vários momentos, se exaltaram com os defensores da proposta.

A discussão do projeto no Plenário, único item da pauta nesta quarta, começou por volta das 18h. Durante a sessão, o texto passou por mudanças, e opositores tentaram, então, adiar a votação para terça (14), mas não conseguiram o aval da maioria.

"Para os servidores no início de carreira, a proposta parece atraente, mas não se engane, só parece", afirmou o sindicato, em nota no seu portal em março de 2022.

Com o regime de subsídio, a versão original do projeto assegura que o salário inicial na GCM passará de R$ 2.180 para R$ R$ 3.750, um reajuste de 72%. Por outro lado, os guardas perdem direitos como o quinquênio e sexta-parte -adicionais por tempo de serviço.

