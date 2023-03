SP entra em estado de atenção para alagamentos, diz CGE

Neste momento, o radar meteorológico do CGE aponta chuva forte Zona Oeste, no Centro, e na Zona Norte, em Freguesia do Ó e Casa Verde, onde já há queda de granizo.

Às 14h48, o CGE apontou estado de alerta para transbordamento do Córrego Mooca, na subprefeitura de Vila Prudente, na Av. Luís Inácio Anhaia Melo, esquina com a Av. Salim Farah Maluf.

