Sobrado desaba em Paraisópolis, São Paulo; 3 vítimas foram resgatadas

Segundo o Corpo de Bombeiros, 45 oficiais, em 10 viaturas, estão trabalhando no local. O SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), a Polícia Militar e a Defesa Civil também atuam no local.

O acidente aconteceu às 17h46, na Rua Itajubaquara, na altura da rua Herbert Spencer. Ainda não é possível determinar as causas do desabamento.

Não há informações de para onde as vítimas foram encaminhadas ou do estado de saúde delas. Ao programa "Brasil Urgente", da Band, o Major Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que as duas primeiras pessoas foram socorridas antes mesmo da chegada dos bombeiros.

