Sobe para 16 número de mortos após temporal no Rio de Janeiro

Segundo balanço da Defesa Civil na manhã deste domingo, houve o registro de 900 mm de chuva nas últimas 48 horas em Ilha Grande e 737 mm no continente, índices jamais registrados anteriormente no município.

Num vídeo divulgado na página do Facebook da prefeitura, Jordão afirmou que decretou ontem situação de emergência no município.

Em entrevista no sábado (2) ao "Brasil Urgente", da TV Bandeirantes o prefeito da cidade, Fernando Jordão (MDB), afirmou que "o trabalho de prevenção foi feito, mas a chuva foi a maior que já atingiu o município". Num vídeo divulgado na página do Facebook da prefeitura, Jordão afirmou que decretou ontem situação de emergência no município.

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, segundo informações do Corpo de Bombeiros, um homem, identificado como Daniel Ribeiro Pessoa, morreu eletrocutado enquanto tentava resgatar uma mulher que estava num carro numa rua alagada, no bairro Santa Elias.

Outras sete pessoas da mesma família morreram em Paraty. As vítimas são mãe e seus seis filhos. A mulher foi identificada como Lucimar de Jesus Campos e as crianças são João, 2, Estevão, 5, Yasmim, 8, Jasmin, 10, Luciano, 15, e Lucimara, 16.

