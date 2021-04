Sheepdog corre risco de extinção no Reino Unido, diz Kennel Club

Bill Lambert, porta-voz do Kennel Club, afirma que a perda de popularidade pode ser explicada por mudanças no estilo de vida. Isso porque esses cães exigem muitos cuidados, exercícios e não se adaptam a espaços pequenos.

Também chamado de cão pastor inglês e conhecido por seu pelo abundante branco e cinza, o sheepdog atingiu o pico em 1979. Foram quase 6.000 registros, o que colocou a raça como a nona em preferência no país, de acordo com a AFP.

No Reino Unido, a raça teve a popularidade impulsionada por uma propaganda da marca de tintas Dulux. O old english sheepdog também já foi famoso no Brasil, representado pela personagem Priscila, do TV Colosso, programa exibido pela Globo na década de 1990.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grandes e peludos, cães da raça sheepdog perderam popularidade no Reino Unido e correm risco de extinção. O alerta foi dado nesta semana pelo Kennel Club, principal associação de proteção canina do país.

