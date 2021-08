Sem verba, bancar internet do ensino público seria crime de responsabilidade, diz Guedes

"Quem pode salvar é o senhor [Guedes]. Eu gostaria até, se fosse votar, votar no senhor para ministro da Educação, porque eu acho que a gente avançaria. Quando a gente conversa, o ministério só fala que não pode, que não pode. Isso é muito triste ", disse a deputada professora Rosa Neide (PT-MT), que reclamou da gestão no Ministério da Educação.

No debate, o ministro também foi questionado sobre o edital para leilão da Internet 5G não prever compromisso de fornecimento de conexão para as escolas. Guedes disse que colocará a equipe do ministério à disposição para conversar sobre o tema com o Congresso.

"Podemos definir junto com o Congresso uma realocação orçamentária necessária para a viabilização do projeto", afirmou Guedes aos deputados da comissão de educação da Câmara.

Em março, Bolsonaro vetou o projeto para melhorar a conectividade do ensino público. O Congresso derrubou o veto. Mas ainda há um impasse com relação à forma de financiar a medida.

Outra sugestão feita pelo ministro é que deputados e senadores usem as emendas parlamentares para bancar o acesso à internet da rede pública de ensino básico. Emendas são recursos reservados no Orçamento para que congressistas coloquem verba em programas que consideram mais relevantes. Geralmente, eles usam essa ferramenta para financiar obras em suas bases eleitorais e, assim, elevar o capital político.

Ao citar as amarras no Orçamento, ele lembrou que ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal significa cometer crime de responsabilidade, que pode levar ao impeachment de um presidente.

Como exemplo, ele citou que os parlamentares poderiam ter aprovado o repasse para o acesso à internet e, no mesmo projeto, ter indicado que o dinheiro sairia de cortes de subsídios dados pelo governo a indústrias do ramo petroquímico ou da medida que reduz encargos trabalhistas para alguns setores da economia.

Segundo ele, o Congresso aprovou a medida que visa melhorar a conectividade do ensino público, mas não indicou como esse novo gasto seria compensado. Esse contrapeso ao aumento de despesas no Orçamento é uma obrigação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

