Seis de sete cidades do ABC paulista vão manter regras de flexibilização até o fim de agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis dos sete prefeitos da região do ABC optaram por manter as restrições da quarentena para conter a Covid-19 até o dia 31 de agosto e, dessa forma, não acompanharão a flexibilização anunciada pelo governador João Doria (PSDB), que vai liberar comércios e serviços a partir do dia 17 de agosto. Apenas São Caetano pretende seguir o cronograma estadual. A decisão foi tomada em reunião do Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizada nesta quinta-feira (12),

O anúncio foi feito no dia seguinte após a Prefeitura de Santo André, gestão Paulo Serra (PSDB), anunciar a medida.

"Vamos nos reunir novamente entre o fim de agosto e começo de setembro e, com base nos números e estudos, tomar uma nova decisão após esse período", afirma Paulo Serra (PSDB), presidente do consórcio e prefeito de Santo André.

Dessa forma, seis municípios -Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e são Bernardo- vão manter as restrições de horários e capacidade de ocupação das atividades de comércio e prestação de serviços na região até o fim do mês. O objetivo é conter o avanço da variante delta do novo coronavírus e aguardar a ampliação da cobertura da vacinação.

Cinco das sete cidades da região -Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra- vão manter a capacidade de estabelecimentos limitada em 80% e o horário de funcionamento das 6h à meia-noite até o dia 31 de agosto.

"Conseguimos praticamente um alinhamento da região do ABC e a questão da prudência e coerência foi mantida aqui", diz Serra.

Já a Prefeitura de São Bernardo, gestão Orlando Morando (PSDB), além de prorrogar as restrições até o fim do mês, vai manter as atuais regras de funcionamento das atividades econômicas, das 6h às 22h, com tolerância de uma hora -até as 23h- e capacidade máxima de ocupação de 60%.

"Tudo vai depender de como as coisas vão caminhar. É melhor ficar mais restrito sem caos, do que liberar geral e depois precisar restringir novamente, ainda mais pensando que a economia vai muito bem na cidade", diz Orlando Morando.

A Prefeitura de São Caetano, gestão Tite Campanella (Cidadania), vai acompanhar a "retomada segura" do Plano SP e permitir, a partir do dia 17 de agosto, a liberação de feiras corporativas e os eventos sociais e culturais, desde que sejam adotados protocolos sanitários vigentes e obrigatórios, como uso de máscara, álcool gel e distanciamento social.

Entre as medidas, estão o fim das restrições de horários e público em estabelecimentos comerciais, e atendimento presencial com capacidade de 100%. Também não haverá mais toque de recolher durante as madrugadas. De qualquer forma será proibido gerar aglomerações e as cidades devem seguir protocolos de segurança e saúde.

Na mesma assembleia, os prefeitos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC enviaram um ofício em conjunto ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comunicando sobre a decisão de manterem as restrições.

"Comuniquei oficialmente o Ricardo Tripoli [secretário municipal da Casa Civil] para colocar o Ricardo Nunes a par da nossa decisão e ele pensar nas decisões que toma em São Paulo", diz Paulo Serra.

"A ideia é contar com apoio da capital paulista, considerando sua proximidade com a nossa região, mas foi mais um comunicado ao prefeito", completa o presidente do Consórcio do ABC.

A cidade de São Paulo faz limite com cinco das sete cidades da região do ABC paulista e é próxima das outras duas.