Sem definir novas datas, cidade de SP vacina quem tem 47 anos

"Se as vacinas acabaram é uma boa notícia porque todas foram utilizadas. Onde acabou, nós repomos. Não deixamos de vacinar nenhum grupo", afirmou na manhã desta quinta Edson Aparecido, secretário municipal da Saúde, no Hospital Municipal e Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha (zona norte), onde acompanhou com o prefeito a realização da primeira cirurgia intrauterina no local.

De acordo com a prefeitura, 120 mil doses, inclusive da Pfizer, foram distribuídas no município nesta quinta-feira (24), quando ocorreu a imunização de pessoas a partir de 48 anos.

"De 46 para frente não estamos falando agora. Nós vamos alinhar de novo, a gente vai fazer uma boa comunicação com a população, [dizer] se vai manter, se vai antecipar", afirmou Nunes, na quarta-feira, durante entrevista ao lado do governador João Doria (PSDB)..

Ao todo, de acordo com a pasta, cerca de 170 mil pessoas nesta faixa etária podem ser vacinadas em mais de 600 postos espalhados pelo município. Para saber se há filas ou se os postos estão abastecidos com vacinas, é possível checar o site "De Olho na Fila", serviço criado pela prefeitura para mostrar a situação nos locais de vacinação.

