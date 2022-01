Saúde diz que excluirá tabela de documento sobre cloroquina

Angotti também chamou de segregação o fato de algumas escolas obrigarem as crianças a se vacinarem para o início do ano letivo.

Angotti disse que discordou do parecer aprovado pela Conitec no que diz respeito ao tratamento precoce porque esse ainda não é um assunto pacificado, como diz a nota.

"Para, segundo a secretaria, promover maior clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas, como a de que a decisão critica o uso das vacinas Covid-19. A alteração será publicada em portaria no Diário oficial da União e não modifica a deliberação já divulgada", disse em nota.

As diretrizes rejeitadas haviam sido elaboradas por especialistas de entidades médicas e científicas e aprovadas pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

"A tabela embora não esteja errada no contexto em que ela se encontra, vamos optar por tirá-la. Não vai mudar nada o parecer, não vai mudar nada o argumento, mas optamos por tirá-la para fomentar a clareza, promover clareza nos instrumentos administrativos e evitar possível mau uso", disse em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (24).

Dessa vez, a nota será publicada sem a tabela que aponta a eficácia e segurança no uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19, contrariando evidências científicas. No mesmo documento, a pasta declara que as vacinas não demonstram essas características.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O documento do Ministério da Saúde que rejeita as diretrizes de tratamento da Covid-19 ao SUS será publicado novamente, segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta, Hélio Angotti.

