Saiba como evitar choques e incêndios com enfeites natalinos

Manaus/AM - Boa parte dos lares do Amazonas, do país e do mundo estão enfeitados para as festas de fim de ano. Mas até que ponto os pisca-piscas e o restante da decoração escolhida são seguros? A Amazonas Energia aproveitou o período para dar dicas valiosas e reduzir os riscos de choques, curtos-circuitos ou, até mesmo, incêndios.

Todas sabem, mas não custa nada reforçar, que por onde circulam crianças e animais os cuidados precisam ser redobrados. Além da curiosidade normal de ambos, as luzes dos enfeites chamam muito a atenção. Elas são lindas, coloridas, mas contêm eletricidade e podem dar choque e ferir gravemente os pequenos e também os bichinhos.

É muito importante não usar adornos luminosos com material ferroso. Ou seja, os cabos, tomadas ou plugue do produto devem ser de componentes metálicos em cobre, liga de cobre, alumínio ou latão para evitar superaquecimento que pode causar um incêndio. Para saber se o material é ferroso, basta fazer um teste simples: passe imã sobre o produto. Caso ele fixe na peça, é sinal de que há presença desse material no enfeite.

Outro detalhe importante é evitar a sobrecarrega nas tomadas. A quantidade de lâmpadas instaladas tem que ser compatível com a tomada em que serão ligadas, pois se houver sobrecarga haverá risco de incêndio. Fique atento para o aquecimento da fiação, tomadas, pinos e conexões. Esse é o primeiro sinal, seguido do cheiro característico de plástico queimado.

A Amazonas Energia orienta a jamais utilizar uma tomada para ligar vários aparelhos com o uso de benjamins. O ideal é usar um plug por tomada ou o filtro de linha com botão liga e desliga contendo fusível interno. A qualidade do produto adquirido também deve ser levada em consideração. Sempre use luzes decorativas, fios, tomadas, extensões e filtros de linha certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Segundo técnicos da concessionária, especialistas no assunto, o selo do Inmetro é uma garantia de que os materiais foram submetidos a testes que garantem o bom funcionamento dos dispositivos e, portanto, segurança às pessoas. Itens sem homologação poderão provocar superaquecimento, curto-circuito e princípio de incêndio.

A beleza da árvore de Natal pesa na escolha, mas não deve ser a prioridade na hora da compra. A maioria das pessoas prefere os modelos artificiais, porém esquece que são feitas de materiais inflamáveis (plástico).Por isso, escolha a que apresenta na etiqueta “resistente ao fogo”. Também nunca use luzes elétricas numa árvore decorativa em metal, pois ela poderá ficar carregada com eletricidade por causa de luzes com defeito, levando a uma eletrocussão. E se a sua árvore de Natal for do tipo que já vem com luzes, avalie as condições dos fios e seus plugues antes de ligá-las.

Confira mais algumas orientações

Dê preferência aos produtos com lâmpadas de LED: as lâmpadas aquecem menos e consomem menos energia, o que pode significar economia na fatura. Apresentam menos risco de sobrecarga;

Reaproveitar pode ser perigoso: se os materiais foram utilizados ou, mesmo sem uso, se foram comprados em anos anteriores, o alerta é para verificar se há fios ressecados, descascados ou rompidos. Não utilizar materiais velhos e com emendas pois, além do risco de choque-elétrico, podem ocasionar sobrecarga nos pisca-piscas. Além disso, deixar as instalações expostas ao sol e, principalmente, à chuva, é altamente perigoso;

Lembre-se que água e eletricidade não combinam: nunca manuseie/toque em equipamentos ou enfeites contendo eletricidade se estiver com as mãos ou os pés molhados. Isso pode ocasionar um acidente fatal. Se o seu enfeite ficar em um local sujeito à ação da luz solar e de chuvas (áreas externas), precisa ter especificação de proteção para esta finalidade já que, muitas vezes, o material pode acabar ressecando se exposto à luz solar ou, ainda, se ficar na umidade em dias de chuva, o que agrava os riscos de acidentes como choques, curtos-circuitos e até incêndios;

Mantenha distância da rede de distribuição de energia elétrica: nos casos de instalação de lâmpadas decorativas em fachadas, muros, jardins e árvores, não decore em lugares próximos à rede elétrica para evitar que, se houver ventos fortes, estes enfeites não sejam projetados para a direção da rede elétrica. Mantenha sempre distante da rede elétrica (no mínimo a 1,5m de distância para evitar indução elétrica). Nunca use os postes da rede elétrica para ornamentação ou para servir de apoio. Não solte fogos em direção aos cabos da rede elétrica;

Desligue os enfeites elétricos ao sair de casa ou na hora de dormir: além de evitar o desperdício de energia elétrica, você também pode evitar um eventual incêndio justamente quando estiver desprevenido.