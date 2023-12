Ministério da Justiça abre processo contra Enel por apagão em SP

Além disso, em sessão da CPI da Enel na Câmara Municipal de São Paulo na última quinta-feira (14), André Osvaldo dos Santos, diretor de Mercado da empresa, disse que a companhia poderá arcar com o ressarcimento de produtos eletrônicos que foram danificados no apagão que atingiu diversas regiões do estado no começo de novembro, mas que não há previsão de pagar por outros prejuízos que consumidores possam ter tido.

Diante dos problemas, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a pedir o cancelamento do contrato com a Enel.

A decisão ocorre na esteira do apagão que atingiu a cidade após o temporal do dia 3 de novembro. O episódio deixou sem energia 2,1 milhões de clientes da empresa em 24 cidades da região metropolitana de São Paulo -parte deles ficou até uma semana sem luz.

