Rio suspende aplicação de dose de reforço até chegada de novo lote

As doses de reforço em idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão somam 462.734 aplicações.

As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Até o final de outubro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.

Na sexta (15), a prefeitura do Rio de Janeiro já havia modificado o calendário da dose de reforço, que agora tem previsão para encerramento no dia 17 de novembro, com todas as pessoas com 60 anos ou mais vacinadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida foi tomada por causa da mudança no cronograma de entrega do Ministério da Saúde.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro, sob gestão Eduardo Paes (PSD), suspendeu a aplicação de doses de reforços da vacina contra Covid-19 até a chegada de novos lotes do imunizante Pfizer.

